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Кудашов — об ОИ-2022: так далеко не заглядываю. Постоянно есть шанс быть уволенным

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кудашов — об ОИ-2022: так далеко не заглядываю. Постоянно есть шанс быть уволенным
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер сборной России и петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о зимней Олимпиаде, которая должна пройти в Пекине в 2022 году.

«Смотрю ли в сторону Олимпиады в Пекине? Знаю стратегию и философию ФХР, сборной России, знаю, как мы развиваемся, как готовимся к Олимпиаде. Но что касается себя, то так далеко не загадываю. Всё быстро меняется у нас, два года – это очень много. Работа главного тренера сама по себе подразумевает большое давление, постоянные стрессовые ситуации. И у тебя постоянно есть шанс быть уволенным.

Я бы очень хотел увидеть в Пекине игроков из НХЛ. Это будет огромный праздник для хоккейного сообщества, великое событие. Да, был Кубок мира в 2016 году, но когда игроки только из отпуска приходят, – это не то. Олимпиада проводится в феврале, когда все на ходу. И если все лучшие приедут в Китай – вот это будет уровень», — цитирует Кудашова РИА «Новости».

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