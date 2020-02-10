Тренер сборной Беларуси Захаров: если бы не МХЛ, Шостак не достиг бы такого уровня

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров подвёл итоги третьей выездной сессии команды.

На минувшей неделе белорусы провели два матча в Словакии: против хозяев (3:4) и олимпийской сборной России (0:1).



«Турнир был очень хороший. Смотрелись мы довольно прилично: и у словаков могли выигрывать, и у россиян. Со словаками вообще игра была равная, хотя, конечно, во втором периоде мы действовали не очень хорошо. Были моменты у Стефановича, но он сначала в штангу попал, а потом мимо бросил.

Отмечу игру Шостака – очень хорошо смотрелся, молодец! Он доказывает, что в своё время сделал правильный выбор, уехав в МХЛ. Если бы не эта лига, он бы никогда не достиг теперешнего уровня. Если бы не МХЛ, Шостака бы у нас сегодня не было. Впереди еще чемпионат мира – посмотрим, как он там себя покажет. 19 лет парню. В первом периоде с россиянами мы очень серьезно проиграли по броскам, а Шостак оставил нас в игре. То же самое было в ноябре в Латвии. Когда он настраивается, он очень прилично стоит.

Кодола молодец, был лидером – все это видели. Хорошо справлялся с функциями центрфорварда. Очень хорошее катание, здорово двигается, шайбу у него вообще не отобрать. Хотя, наверное, он немного не ожидал, что придётся в первом звене играть.

Перед чемпионатом мира сборная сыграет с Латвией, Казахстаном и Германией. Хорошие будут матчи – в этом я уверен. Со всеми предстоит очень непросто. Казахи крепкую команду к нам привезут, немцы перед чемпионатом мира будут в полной боевой готовности, латыши тоже хороши. Да и у нас состав будет немного другой: рассчитываем на приезд Сушко и Шаранговича – парни горят желанием сыграть за сборную. Со всеми мы держим связь.



В пятницу Дмитрий Басков заявил, что готов сделать «Динамо» первым частным клубом, но мне кажется, что это утопия. Мне кажется, у нас это очень сложно осуществить, – цитирует тренера официальный сайт федерации хоккея Беларуси.