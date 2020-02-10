Экс-тренер «Вашингтона»: Овечкин на матче спросил: «Есть водка?». Думаю, сдурел
Бывший тренер «Вашингтона» Грег Смит вспомнил забавный случай, произошедший в начале заокеанской карьеры Александра Овечкина.
«В начале дебютного сезона он поворачивается ко мне на скамейке и говорит: «У тебя есть водка?». Я ему: «Что есть?». Он: «Ну, знаешь, водка», — и показывает, как будто пьёт. Говорю: «А, водка. Водки у меня нет». Середина матча. Думаю: «Сдурел, что ли?». Он показывает небольшой порез на пальце: «Водка убивает микробы». Отвечаю: «У нас для этого есть перекись, только не пей её». Он капает перекись на ранку и говорит: «Мне нужен plaster (штукатурка на английском. — Прим. „Чемпионата“)». Не понимаю, какая штукатурка… Он роется в моей сумке и достаёт пластырь. Показывает: «Видишь? рlaster», — цитирует Смита The Athletic.
«Он приближается к хоккейному бессмертию». Как в Америке восторгаются Овечкиным
Хет-трик за 5 последних минут матча — такого в НХЛ не было почти четверть века.
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