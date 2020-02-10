Эспозито: Овечкин не лучший снайпер, пока не обгонит лучшего. Гретцки — номер один

Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито, проведший карьеру в «Чикаго Блэкхоукс», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», прокомментировал рекорды российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и поделился мнением, сможет ли капитан «столичных» достичь рекорда Уэйна Гретцки в снайперском противостоянии.

«Верю, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Но не буду говорить, что он лучший из лучших. Гретцки лучший, он номер один. Это просто. Когда завершил карьеру, я был вторым, а лучшим был Горди Хоу. И пока ты не обгонишь лучшего, ты не лучший. Точка», — считает бывший хоккеист.

На данный момент на счету Овечкина 698 голов. Чтобы догнать Гретцки, Александру осталось забросить 196 шайб.