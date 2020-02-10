«Калгари» вызвал Елесина из АХЛ

В «Калгари Флэймз» объявили о перестановках в составе. Команда из Альберты вызвала из клуба АХЛ «Стоктон Хит» российского защитника Александра Елесина, в обратном направлении проследовал форвард Бадди Робинсон.

В текущем регулярном чемпионате АХЛ Елесин провёл в составе «Стоктона» 22 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка. Защитник дважды в ходе регулярного сезона НХЛ поднимался в основной состав «Флеймз», но до настоящего момента не провёл ни одной игры за основную команду.

До отъезда за океан Елесин выступал в составе «Локомотива» и «Амура». В КХЛ защитник провёл 108 матчей, в которых набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «–2» и 128 минутах штрафа.

В мае 2019 года Александр подписал контракт новичка с «Калгари».