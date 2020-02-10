Рирден: 700 голов Овечкина — это дело техники

На пресс-конференции после утренней раскатки главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден ответил на вопрос, сможет ли Александр Овечкин достичь отметки 700 заброшенных шайб в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».



«Думаю, нет смысла беспокоиться, это просто вопрос времени. Все мы понимаем, что Овечкин забьёт эти два гола. Вопрос только в том, когда и как это произойдёт. В общем, посмотрим, чем закончится эта история. Знаете, если будем пытаться сделать что-то вне стиля нашей команды, это вряд ли поможет на пути к Кубку Стэнли, так что просто будем делать правильные вещи. А голы Александра — это дело техники, он поймает свой момент», — приводятся слова специалиста на странице «столичных» в «Твиттере».

Овечкина не остановить! Какие ещё рекорды покорятся русскому снайперу в этом сезоне Грядущие 700 голов – это лишь верхушка айсберга.