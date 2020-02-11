Защитник «Вашингтона» Карлсон забил 15-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Единственный на данный момент шайбу за «Вашингтон» забросил защитник Джон Карлсон.
Видео с голом Джона Карлсона можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Карлсон забил 15-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 66 (15+51) очков в 55 играх сезона.
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Джон Карлсон провёл 744 матча, в которых забил 105 голов и сделал 364 результативные передачи.
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