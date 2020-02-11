Кучеров: «Коламбус» пытался что-то говорить на льду о прошлом сезоне, но кого это волнует?
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ), ответил на вопрос о принципиальности встречи. В прошлом сезоне «Лайтнинг» вылетели из плей-офф, уступив «мундирам» 0-4 в первом раунде Кубка Стэнли.
«Мы взяли два очка и счастливы. То, что было в прошлом, осталось в прошлом. Мы стараемся об этом не думать. Наверное, соперник пытался что-то говорить нам на льду о прошлом сезоне, но кого это волнует?», — цитирует Кучерова пресс-служба «молний».
Российский нападающий провёл на льду 18 минут 20 секунд. Первый гол он забил на второй минуте матча с передачи другого россиянина Михаила Сергачёва, а вторую — в овертайме.
Кучеров забросил победную шайбу «Тампы» в овертайме матча с «Коламбусом»
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