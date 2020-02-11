Кучеров: «Коламбус» пытался что-то говорить на льду о прошлом сезоне, но кого это волнует?

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ), ответил на вопрос о принципиальности встречи. В прошлом сезоне «Лайтнинг» вылетели из плей-офф, уступив «мундирам» 0-4 в первом раунде Кубка Стэнли.

«Мы взяли два очка и счастливы. То, что было в прошлом, осталось в прошлом. Мы стараемся об этом не думать. Наверное, соперник пытался что-то говорить нам на льду о прошлом сезоне, но кого это волнует?», — цитирует Кучерова пресс-служба «молний».

Российский нападающий провёл на льду 18 минут 20 секунд. Первый гол он забил на второй минуте матча с передачи другого россиянина Михаила Сергачёва, а вторую — в овертайме.