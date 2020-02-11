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Жюльен: «Монреаль» потерял два важнейших очка. Такие ситуации потом могут дорого стоить

Жюльен: «Монреаль» потерял два важнейших очка. Такие ситуации потом могут дорого стоить
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (2:3).

«В конце первого периода мы играли в большинстве пять на три. Когда у тебя такое преимущество, ты должен забивать. Мы упустили прекрасную возможность. Забей мы гол, это могло бы всё изменить — такие ситуации потом могут дорого стоить. Во втором периоде по нашим воротам сделали 17 бросков. Мы буквально встали, не катались вообще. Потеряны два важнейших очка», — приводит слова Жюльена Journal De Montreal.

Этот матч прервал серию «Монреаля» из трёх побед. Для «Аризоны» же эта победа стала всего лишь второй в последних семи матчах. Канадская команда занимает 11-ю строчку в Восточной конференции, а «Аризона» расположилась на восьмом месте Западной конференции.

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