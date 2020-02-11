Веренски — о победном голе Кучерова: я облажался

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски взял на себя вину за поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 ОТ).
В овертайме американский защитник замешкался с шайбой за своими воротами, в результате чего нападающий «Лайтнинг» Брейден Пойнт тут же отобрал её у него и начал голевую атаку. Канадский форвард нашёл передачей шведского защитника Виктора Хедмана, который вывел российского нападающего Никиту Кучерова на бросок в касание практически по пустым воротам.
«Да, я облажался», — кратко охарактеризовал эпизод Веренски.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Российский нападающий провёл на льду 18 минут 20 секунд. Первый гол он забил на третьей минуте матча с передачи другого россиянина Михаила Сергачёва, а вторую — в овертайме.
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