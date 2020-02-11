Чесалин: Крикунов – заслуженный тренер, и у него реально многому можно поучиться

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин ответил на вопрос, похожи ли тренировки Николая Заварухина на работу Владимира Крикунова.
«Не люблю сравнивать тренеров, потому что это нехорошее дело. Но то, что он ученик, – это безусловно, Николай Николаевич же был помощником у Владимира Васильевича. Крикунов – заслуженный тренер, и у него реально многому можно поучиться. Даже взять те же сборы и ведение тренировок. На мой взгляд, у него команда в форме абсолютно всегда. У нас сейчас есть упражнения, которые я уже делал с Владимиром Васильевичем.
Лёгких сборов не бывает. И у Владимира Васильевича, и у Николая Николаевича было тяжело – ты всегда под нагрузкой. Если сравнивать, то есть где-то похожий материал, в основном всё в одном ключе. Где-то чуть легче, где-то направленность чуть в другое русло. Эти сборы были ничем не легче, чем у Крикунова», — рассказал Чесалин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.
- 11 февраля 2020
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