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Чесалин: Крикунов – заслуженный тренер, и у него реально многому можно поучиться

Чесалин: Крикунов – заслуженный тренер, и у него реально многому можно поучиться
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин ответил на вопрос, похожи ли тренировки Николая Заварухина на работу Владимира Крикунова.

«Не люблю сравнивать тренеров, потому что это нехорошее дело. Но то, что он ученик, – это безусловно, Николай Николаевич же был помощником у Владимира Васильевича. Крикунов – заслуженный тренер, и у него реально многому можно поучиться. Даже взять те же сборы и ведение тренировок. На мой взгляд, у него команда в форме абсолютно всегда. У нас сейчас есть упражнения, которые я уже делал с Владимиром Васильевичем.

Лёгких сборов не бывает. И у Владимира Васильевича, и у Николая Николаевича было тяжело – ты всегда под нагрузкой. Если сравнивать, то есть где-то похожий материал, в основном всё в одном ключе. Где-то чуть легче, где-то направленность чуть в другое русло. Эти сборы были ничем не легче, чем у Крикунова», — рассказал Чесалин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.

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