3 очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 1:4.
В составе «Рейнджерс» дублем отметился Крис Крайдер, ещё по одной шайбе забросили Райан Строум и Мика Зибанеджад. Автором единственного гола в составе «Виннипега» стал Николай Элерс.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич, проведя на льду 14 минут и 29 секунд, отдал 2 результативные передачи, набрав 32-е и 33-е очко в сезоне. Его показатель полезности составил «+2». Игровое время Артемия Панарина составило 18 минут и 35 секунд, а показатель полезности – «+1», он также отметился голевой передачей, набрав 74-е очко в сезоне.
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-2». Он провёл на льду 19 минут и 49 секунд.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, покидавший лёд из-за подозрения на сотрясение мозга, провёл на площадке 53 минуты и 56 секунд и отразил 42 броска из 43.
«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 60 очков в 55 матчах, занимает 12-е место в Восточной конференции. «Виннипег Джетс» (63) – 9-е на Западе.
- 12 февраля 2020
-
07:34
-
07:31
-
07:18
-
07:15
-
07:13
-
06:56
-
06:54
-
06:47
-
06:25
-
06:24
-
06:05
-
05:53
-
05:37
-
05:15
-
05:04
-
04:33
-
04:23
-
03:51
-
00:00
- 11 февраля 2020
-
23:56
-
23:41
-
23:25
-
23:05
-
22:59
-
22:55
-
22:44
-
22:38
-
22:29
-
22:25
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
21:58