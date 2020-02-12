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3 очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»

3 очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 1:4.

В составе «Рейнджерс» дублем отметился Крис Крайдер, ещё по одной шайбе забросили Райан Строум и Мика Зибанеджад. Автором единственного гола в составе «Виннипега» стал Николай Элерс.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич, проведя на льду 14 минут и 29 секунд, отдал 2 результативные передачи, набрав 32-е и 33-е очко в сезоне. Его показатель полезности составил «+2». Игровое время Артемия Панарина составило 18 минут и 35 секунд, а показатель полезности – «+1», он также отметился голевой передачей, набрав 74-е очко в сезоне.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-2». Он провёл на льду 19 минут и 49 секунд.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, покидавший лёд из-за подозрения на сотрясение мозга, провёл на площадке 53 минуты и 56 секунд и отразил 42 броска из 43.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 60 очков в 55 матчах, занимает 12-е место в Восточной конференции. «Виннипег Джетс» (63) – 9-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Бучневич) – 19:25' (5x5)   0:2 Крайдер (Строум, Зибанеджад) – 27:30' (5x4)   0:3 Строум (Фаст, Панарин) – 40:53' (5x5)   0:4 Зибанеджад (Бучневич) – 41:28' (5x5)   1:4 Элерс (Нику, Моррисси) – 44:35' (5x5)
Шестёркин досрочно завершил первый период с «Виннипегом» из-за возможного сотрясения
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