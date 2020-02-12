Куинн — о Шестёркине: этот парень был успешен на каждой остановке своего пути в хоккее

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру голкипера Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1). Он отразил 42 броска и одержал первую выездную победу в лиге.
«Если вы посмотрите на его послужной список и профессиональную карьеру, то не увидите большой разницы в месте проведения матча. Он просто останавливает шайбы. Это безусловно именно то, что мы ожидаем от него. Это парень, который был успешен на каждой остановке своего пути в хоккее. Ему 24 года, он новичок, но, конечно, не в хоккее. Он вернулся к тому, что показывал в АХЛ», — цитирует Куинна New York Post.
Игорь установил новый клубный рекорд по сейвам за семь матчей со старта карьеры в НХЛ. На этом отрезке российский голкипер отразил 238 бросков.
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