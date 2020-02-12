Задоров в матче с «Оттавой» провёл эффектный силовой приём против Наместникова

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Российский защитник «лавин» Никита Задоров провёл на льду 18 минут и 19 секунд, не отметившись результативными действиями. Одним из самых ярких моментов матча стал эффектный силовой приём Задорова против форварда «Оттавы Сенаторз» Владислава Наместникова.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Колорадо».

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 11 минут и 40 секунд и заработал нейтральный показатель полезности «0». Другой российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев не набрал очков, отыграв 8 минут и 31 секунду.