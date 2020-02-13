Голкипер «Салавата» Метсола попросил замену после трёх пропущенных шайб
В Уфе местный «Салават Юлаев» принимает московский «Спартак». На момент написания новости в матче идёт первый период, гости ведут со счётом 3:0.
После трёх пропущенных шайб вратарь «Салавата» Юха Метсола сам попросил замену у тренерского штаба – на 13-й минуте место в воротах занял голкипер Андрей Кареев.
Первую шайбу в ворота уфимцев забросил защитник «Спартака» Иван Вишневский с передач Якова Рылова и Анселя Галимова, спустя минуту отличился его партнёр по обороне Андрей Кутейкин, голевую передачу на защитника отдал нападающий Антон Злобин. Через шесть минут третью шайбу в ворота финского голкипера «Салавата» Метсолы с передач Андрея Кутейкина и Дениса Кокарева отправил нападающий москвичей Артём Фёдоров.
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Шесть из семи предыдущих очных встреч уфимцев и москвичей оказались верховыми.
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