Голкипер «Салавата» Метсола попросил замену после трёх пропущенных шайб

В Уфе местный «Салават Юлаев» принимает московский «Спартак». На момент написания новости в матче идёт первый период, гости ведут со счётом 3:0.



После трёх пропущенных шайб вратарь «Салавата» Юха Метсола сам попросил замену у тренерского штаба – на 13-й минуте место в воротах занял голкипер Андрей Кареев.



Первую шайбу в ворота уфимцев забросил защитник «Спартака» Иван Вишневский с передач Якова Рылова и Анселя Галимова, спустя минуту отличился его партнёр по обороне Андрей Кутейкин, голевую передачу на защитника отдал нападающий Антон Злобин. Через шесть минут третью шайбу в ворота финского голкипера «Салавата» Метсолы с передач Андрея Кутейкина и Дениса Кокарева отправил нападающий москвичей Артём Фёдоров.

«Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз: Знарок проверит Цулыгина на прочность в Уфе Шесть из семи предыдущих очных встреч уфимцев и москвичей оказались верховыми.