Цукер опубликовал трогательное прощальное письмо болельщикам «Миннесоты»

Форвард Джейсон Цукер, накануне обмененный из «Миннесоты Уайлд» в «Питтсбург Пингвинз», опубликовал в своём «твиттере» трогательное прощальное письмо, посвящённое бывшему клубу.
«В 2010-м я ждал, когда моё имя назовут на драфте. Меня выбрали под общим 59-м номером, и я стал игроком «Миннесоты Уайлд». За восемь сезонов мне повезло играть для страстных фанатов клуба рядом с потрясающими партнёрами по команде.
Миннесота всегда будет моим домом – это место, где я встретил свою будущую жену, смотрел, как растёт моя дочь София и родились мои дети Хендрикс и Стелла. Я рад, что разделил эти мгновения с фанатами клуба.
Спасибо моим друзьям, моим партнёрам по команде, тренеру Брюсу Будро и остальным членам тренерского штаба за то, что делали меня лучше на протяжении стольких лет, Чаку Флетчеру за то, что задрафтовал меня, организации «Миннесота Уайлд» за любовь ко мне и моей семье и Крейгу Лейпольду за то, что сделал из нас команду мирового класса. Я желаю „Миннесоте“ удачи!
Я очень взволнован началом новой главы моей жизни с «Питтсбург Пингвинз», и я с нетерпением жду начала нашего похода к Кубку Стэнли. Вперёд, «Питтсбург»!» — написал Цукер.
- 13 февраля 2020
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:11
-
17:30
-
17:03
-
16:45
-
16:30
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
14:57
-
14:30
-
14:07
-
13:50
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:07
-
11:45
-
11:20
-
11:04
-
10:55
-
10:30
-
10:01
-
09:47
-
09:35
-
09:25
-
08:55