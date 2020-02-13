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Цукер опубликовал трогательное прощальное письмо болельщикам «Миннесоты»

Цукер опубликовал трогательное прощальное письмо болельщикам «Миннесоты»
Хоккей / НХЛ 0

Форвард Джейсон Цукер, накануне обмененный из «Миннесоты Уайлд» в «Питтсбург Пингвинз», опубликовал в своём «твиттере» трогательное прощальное письмо, посвящённое бывшему клубу.

«В 2010-м я ждал, когда моё имя назовут на драфте. Меня выбрали под общим 59-м номером, и я стал игроком «Миннесоты Уайлд». За восемь сезонов мне повезло играть для страстных фанатов клуба рядом с потрясающими партнёрами по команде.

Миннесота всегда будет моим домом – это место, где я встретил свою будущую жену, смотрел, как растёт моя дочь София и родились мои дети Хендрикс и Стелла. Я рад, что разделил эти мгновения с фанатами клуба.

Спасибо моим друзьям, моим партнёрам по команде, тренеру Брюсу Будро и остальным членам тренерского штаба за то, что делали меня лучше на протяжении стольких лет, Чаку Флетчеру за то, что задрафтовал меня, организации «Миннесота Уайлд» за любовь ко мне и моей семье и Крейгу Лейпольду за то, что сделал из нас команду мирового класса. Я желаю „Миннесоте“ удачи!

Я очень взволнован началом новой главы моей жизни с «Питтсбург Пингвинз», и я с нетерпением жду начала нашего похода к Кубку Стэнли. Вперёд, «Питтсбург»!» — написал Цукер.

«Питтсбург» выменял Цукера из «Миннесоты», отдав Гальченюка и чемпиона МЧМ-2020 Эддисона
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