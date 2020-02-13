Пельтола: задача «Сибири» — прибавить и вернуть свою игру

Нападающий новосибирской «Сибири» Юкка Пельтола прокомментировал домашнее поражение от ХК «Сочи» (2:3 Б).



«Тяжёлая игра. Мы начали хорошо, но не смогли удержать преимущество, в третьем периоде пропустили второй гол. Одно очко — не так плохо, но играть нужно все 60 минут. Я давно не играл, очень рад вернуться — пропустил много. Чувствую себя не очень, но мне нужно прибавлять. Удалось забить — мне немного повезло. Конечно, в том моменте я делал передачу, а не бросал по воротам, шайба залетела от конька соперника.



«Сочи» — неудобный соперник для «Сибири»? Они играют с большой отдачей, но достаточно просто. Много бросают, идут на отскоки, на рикошеты. Мы не акцентировали внимание на том, что «Сочи» борется за попадание в плей-офф, для нас важна наша собственная игра.



Психологическая обстановка в команде после поражений от «Куньлуня» и «Сочи»? Хорошая, проблем нет. Мы знаем, что нам нужно возвращать свою игру, нужно прибавлять. Это наша цель — вернуть свой лучший хоккей. Мы не смотрим в турнирную таблицу, фокусируемся на игре, идём от матча к матчу. Буллиты — это лотерея? Когда бьют по пять бросков, то не такая уж и лотерея, но это хороший вариант выиграть матч», — передаёт слова Пельтолы корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Шансы на плей-офф КХЛ. «Амур» ворвётся в восьмёрку, «Сочи» никого не догонит Турнирные расклады на финиш регулярного чемпионата для команд, которые не попадают в плей-офф, но ещё сохранили шансы.