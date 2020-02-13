Цулыгин – о 4 поражениях в 6 матчах: извиняюсь перед болельщиками за нашу игру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги домашней встречи с московским «Спартаком», в которой уфимцы проиграли со счётом 2:5.

«Москвичи играли здорово. Могу только извиниться перед болельщиками за нашу игру.



Как прокомментирую, что Умарк сделал два обреза, из-за которых нам забили? Могу прокомментировать только ту игру, которую мы сыграли.

Хочу сказать: болельщики, извините нас за такую игру. Команда сыграла очень плохо.

Александр Пашин сыграл первый матч в КХЛ, но после первого периода мы решили его не выпускать. Считаете, он с Умарком должен играть? Мы посмотрели на молодого парня, поняли, что пока до уровня КХЛ он не дотягивает. Надо набираться опыта и сил, чтобы попасть в основную команду.

Изменения в звеньях происходили из-за травм. Попробовал всех центральных в первое звено. Если травм не будет, будем играть этими звеньями», – сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.