Третьяк: если продолжится снижение потолка зарплат в КХЛ, то пострадает сборная России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что национальная команда может пострадать при дальнейшем снижении потолка зарплат в КХЛ.

«Надо смотреть, как клубы будут реагировать, у каждого свои задачи. Интерес к чемпионату сейчас хороший, пока ещё ничего не ясно по результатам. Если снижение потолка будет дальше, то от этого пострадает сборная, поскольку произойдёт размазывание хоккеистов по разным клубам, и мы не найдём те звенья, которые бы играли на Олимпиадах и чемпионатах мира. Поэтому всё надо делать с умом, нужно правильное решение», — цитирует Третьяка ТАСС.

Новый президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что будет отстаивать идею введения жёсткого потолка и пола зарплат со следующего сезона.