«Твиттер» НХЛ — о Бибере и Фэллоне: скажем детям, что это Мэттьюс и Панарин

Перед нашумевшим «челленджем», в котором поп-звезда Джастин Бибер сойдётся в серии буллитов с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном, певец решил попробовать свои силы с более слабым соперником — ведущим программы на канале NBC «Вечернее шоу» Джимми Фэллоном.
На видео Бибер, являющийся фанатом «Торонто Мэйпл Лифс», учит Фэллона, большого фаната «Нью-Йорк Рейнджерс», игре в хоккей.
НХЛ забавно прокомментировала эпизод шоу в своём «твиттере»: «Скажем детям, что это Остон Мэттьюс и Артемий Панарин».
В то время, как Бибер играет в хоккей с детства, американский ведущий ни разу не держал клюшку в руках и, по всей видимости, никогда не стоял на коньках.
Бибер показал как он будет забивать Биннингтону — он показал отработанные трюки Фэллону и поразил ворота трижды. Фэллон, в свою очередь, отличиться не сумел.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Вечернего шоу Джимми Фэллона».
- 14 февраля 2020
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