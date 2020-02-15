«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке победил московский «Спартак» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первой заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать до последней минуты второго периода, когда удачным броском отметился нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров, проводящий свой 600-й матч в КХЛ. «Спартаку» удалось сравнять счёт на 46-й минуте, гол в актив записал форвард Александр Хохлачёв. Вскоре подопечные Дмитрия Квартальнова вновь вырвались вперёд: шайбы забросили нападающие Данис Зарипов и Никиты Дыняк. Точку в концовке поставил нападающий хозяев Эмиль Галимов,.