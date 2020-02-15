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«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»

«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке победил московский «Спартак» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первой заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать до последней минуты второго периода, когда удачным броском отметился нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров, проводящий свой 600-й матч в КХЛ. «Спартаку» удалось сравнять счёт на 46-й минуте, гол в актив записал форвард Александр Хохлачёв. Вскоре подопечные Дмитрия Квартальнова вновь вырвались вперёд: шайбы забросили нападающие Данис Зарипов и Никиты Дыняк. Точку в концовке поставил нападающий хозяев Эмиль Галимов,.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Петров (Викстранд, Фрэттин) – 39:31' (5x5)   1:1 Хохлачёв (Вишневский, Малыхин) – 46:47' (4x4)   2:1 Зарипов (Яруллин) – 50:48' (5x4)   3:1 Дыняк (Зарипов, Рукавишников) – 53:41' (5x5)   4:1 Галимов (Глухов, Педан) – 58:20' (5x5)
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