Эрик Карлссон из-за перелома пальца пропустит остаток сезона

Защитник клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон из-за перелома большого пальца пропустит остаток сезона, информирует NBC Sports. В ближайшее время шведский хоккеист перенесёт операцию.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 29-летний хоккеист принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 39 (6+33) очков при показателе полезности «–13» и 16 минутах штрафного времени. В среднем Карлссон проводит на площадке 24 минуты за матч.



В июне Карлссон подписал новый контракт с клубом на восемь лет. Среднегодовая зарплата Карлссона составляет $ 11,5 млн, в контракт включён пункт о запрете на обмен. $ 53 млн из $ 92 по контракту составляет подписной бонус. Более 60% общей суммы соглашения ($ 53 млн) Карлссон заработает в первые четыре года.

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