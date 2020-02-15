Гулявцев: игроки «Амура» — большие молодцы, что остаются в гонке за плей-офф

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от выигранного матча с нижегородским «Торпедо» (5:2).



«Хорошая игра. Действовали ровно все три периода. Даже не могу назвать момента, где команда дрогнула. Даже при быстром голе в третьем периоде продолжали играть в свой хоккей, забили четвертый, а затем и пятый гол, поставивший «точку». Была уверенность, и парни – большие молодцы, что остаются в гонке за плей-офф, борются до конца», — приводит слова Гулявцева официальный сайт «Торпедо».



Гости открыли счёт на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Ондржей Витасек. На старте второго периода нижегородская команда восстановила равновесие на табло усилиями защитника Артёма Аляева. До перерыва «Амур» забил дважды, по голу в актив записали нападающие Александр Горшков и Артём Железков. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Дамир Жафяров и Никита Язьков. Точку в матче поставил Валерий Васильев.



«Торпедо» проиграло седьмой матч из восьми последних, уступив «Амуру»