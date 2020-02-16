Жюльен — о поражении: для победы «Монреаль» должен был обыграть две команды

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:4 ОТ).
«Обескураживающее судейство. Им должно быть стыдно, потому что мне было неловко за этим наблюдать. Больше ничего не могу сказать. Мы берём на себя ответственность за ошибки, и когда мы не играем хорошо, то я выхожу к вам и говорю: «Мы не были достаточно хороши сегодня вечером». Но сегодня для победы «Монреаль» должен был обыграть две команды. А это тяжело.
Они свистнули Йоэлю Армии удаление. Но если это была задержка, то в овертайме должно было быть удаление на нём. Максу Доми разбивают лицо в кровь — никакой реакции. В тех ситуациях мы должны были получать большинство», — цитирует Жюльена The Score.
Стоит заметить, что за 63 минуты матча главные арбитры Гаррет Рэнк и Дин Мортон не зафиксировали ни одного нарушения правил со стороны игроков «Далласа». «Канадиенс» оставались в меньшинстве дважды, а удаление Армии оказалось реализовано.
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