«Вашингтон» проиграл «Аризоне». Овечкин — без очков, Кузнецов не играл

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев, прервавших двухматчевую серию неудач.
Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, когда форвард «Аризоны» Кристиан Дворак в ближнем бою переиграл Брэйдена Холтби. Гостям удалось отыграться за три минуты до конца второго периода, когда форвард «столичной» команды Карл Хагелин оказался самым расторопным на пятачке «Аризоны» и удачно сыграл на добивании. На старте третьего периода «койоты» реализовали большинство — Фил Кессел подправил шайбу после броска Джейкоба Чикрана. Окончательный счёт установил Лоусон Круз, поразивший пустые ворота.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков, завершив матч с показателем полезности "-1". Защитник Дмитрий Орлов также не отметился результативными действиями при показателе полезности "+1". Форвард Евгений Кузнецов не принял участия в матче из-за повреждения.
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