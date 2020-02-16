«Вашингтон» проиграл «Аризоне». Овечкин — без очков, Кузнецов не играл

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев, прервавших двухматчевую серию неудач.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, когда форвард «Аризоны» Кристиан Дворак в ближнем бою переиграл Брэйдена Холтби. Гостям удалось отыграться за три минуты до конца второго периода, когда форвард «столичной» команды Карл Хагелин оказался самым расторопным на пятачке «Аризоны» и удачно сыграл на добивании. На старте третьего периода «койоты» реализовали большинство — Фил Кессел подправил шайбу после броска Джейкоба Чикрана. Окончательный счёт установил Лоусон Круз, поразивший пустые ворота.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков, завершив матч с показателем полезности "-1". Защитник Дмитрий Орлов также не отметился результативными действиями при показателе полезности "+1". Форвард Евгений Кузнецов не принял участия в матче из-за повреждения.