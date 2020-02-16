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«Вашингтон» проиграл «Аризоне». Овечкин — без очков, Кузнецов не играл

«Вашингтон» проиграл «Аризоне». Овечкин — без очков, Кузнецов не играл
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев, прервавших двухматчевую серию неудач.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, когда форвард «Аризоны» Кристиан Дворак в ближнем бою переиграл Брэйдена Холтби. Гостям удалось отыграться за три минуты до конца второго периода, когда форвард «столичной» команды Карл Хагелин оказался самым расторопным на пятачке «Аризоны» и удачно сыграл на добивании. На старте третьего периода «койоты» реализовали большинство — Фил Кессел подправил шайбу после броска Джейкоба Чикрана. Окончательный счёт установил Лоусон Круз, поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дворак (Гарланд, Голигоски) – 27:06' (5x5)   1:1 Хагелин (Бойд, Паник) – 37:10' (5x5)   2:1 Кессел (Чикран, Келлер) – 45:25' (5x4)   3:1 Круз (Степан, Чикран) – 59:32' (en)

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков, завершив матч с показателем полезности "-1". Защитник Дмитрий Орлов также не отметился результативными действиями при показателе полезности "+1". Форвард Евгений Кузнецов не принял участия в матче из-за повреждения.

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