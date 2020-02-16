RMNB: надеемся, что Ривз сыграет с «Вашингтоном», потому что он не очень хорош в хоккее
Обозреватель интернет-издания Russian Machine Never Breaks Крис Серулло, освещающий матчи «Вашингтон Кэпиталз», критически оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (1:3) и прокомментировал предстоящую встречу «столичных» с «Вегас Голден Найтс».
«Где твоё нападение, «Вашингтон»? Следующий матч у «столичных» — с «Вегасом» в гостях, на арене, которую так любят все болельщики «Вашингтона». Будем надеяться, что Райан Ривз выйдет на лёд, но он не очень хорош в хоккее», — отметил обозреватель Крис Серулло.
Нападающий «Вегаса» Ривз в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» уже спустя три секунды после стартового вбрасывания подрался с тафгаем «островитян» Россом Джонстоном.
«Вегас» — «Айлендерс»: Ривз и Джонстон подрались сразу после стартового вбрасывания
Овечкин не забил, но повеселился. Впервые в сезоне у него 4 матча подряд без очков
Аризона казалась привлекательным местом, чтобы достичь отметки в 700 голов. Но не получилось.
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