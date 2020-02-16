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Хагелин: атаки «Вашингтона» захлёбывались после одного броска

Хагелин: атаки «Вашингтона» захлёбывались после одного броска
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (1:3).

«Большинство наших атак захлёбывались после одного броска. Антти Раанта был хорош, но у нас не получалось задержаться в зоне, оказать массированное давление.

Наш лучший хоккей – это когда мы создаем множественные моменты из владения шайбой в чужой зоне. Сегодня нам это не удавалось», – цитирует Хагелина пресс-служба НХЛ.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков, завершив матч с показателем полезности "-1". Защитник Дмитрий Орлов также не отметился результативными действиями при показателе полезности "+1". Форвард Евгений Кузнецов не принял участия в матче из-за повреждения.

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