В «Дэвилз» прокомментировали расставание с Грином после его 14-летнего выступления за клуб

Исполнительный вице-президент и временный генеральный директор «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд признался, что ему нелегко было принять уход защитника Энди Грина после того, как он провёл в клубе целых 14 лет и стал капитаном команды.



«Энди был основой клуба в течение последних 14 лет и являлся исключительным лидером в моё время здесь. Я постоянно общался с Грином на протяжении всего этого процесса, чтобы убедиться, что он был доволен решением, так как это было совсем не то, что я воспринял легко. Мы благодарим его за всё, что он сделал для клуба на льду и вне его, и желаем ему, его жене Рэйчел и сыновьям Колтону и Мэддоксу всего наилучшего", — приводит слова Фицджеральда официальный сайт «Дэвилз».

Грин в 14 сезонах за «Нью-Джерси» провёл 923 игры, забив 49 голов и отдав 197 передач при 259 минутах штрафа. По количеству матчей он занимает седьмое место в истории клуба. Энди был назначен 11-м капитаном команды 8 октября 2015 года. Грин должен был стать неограниченно свободным агентом в конце сезона.