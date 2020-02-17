Генменеджер «Нью-Джерси»: никому не говорю, что мои игроки защищены от обмена

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд прокомментировал два обмена, которые клуб совершил за один день, и не исключил, что могут состояться и другие сделки.
«Команды звонят и спрашивают меня, о чём я думаю, и я был очень откровенен со всеми генеральными менеджерами. Я не просто раздаю игроков, но и никому не говорю, что этот игрок или этот игрок защищён от обмена.
Думаю, мой телефон будет звонить ещё после того, что я сделал сегодня. Я хочу действительно продвинуть команду вперёд, и здесь есть игроки, которые сделают это и помогут нам.
Мой план, если я хочу продолжить работать в должности, состоит в том, чтобы построить вокруг центров Ника Хишира и Джека Хьюза и иметь группу молодых игроков для роста», — приводятся слова Фицджеральда на сайте НХЛ.
При этом Фицджеральд отметил, что форварды Нико Хишир, Джек Хьюз и Трэвис Зэйджак обменяны не будут.
Ранее клуб обменял капитана команды 37-летнего защитника Энди Грина в «Нью-Йорк Айлендерс» на выбор во втором раунде драфта-2021 и защитника Давида Кенневилля, а также форварда Блэйка Коулмэна в «Тампа-Бэй Лайтнинг», взамен получив 19-летнего форварда Нолана Фута и выбор в первом раунде драфта НХЛ в 2020 или 2021 году.
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