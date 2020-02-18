Результаты матчей в НХЛ за 17 февраля 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло пять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Сан-Хосе Шаркс» — «Флорида Пантерз» — 3:5.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дадонов (Ватрано, Экблад) – 04:52' (5x5) 1:1 Гэмбрелл (Суомела, Труэ) – 11:30' (5x5) 1:2 Хоффман – 31:00' (5x5) 1:3 Севьюр (Мальгин, Экблад) – 50:04' (5x5) 2:3 Лабанк (Бёрнс) – 54:34' (5x4) 2:4 Строльман (Юбердо, Барков) – 57:06' (5x5) 3:4 Майер (Торнтон, Бёрнс) – 58:20' (6x5) 3:5 Трочек – 59:55' (en)
«Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» — 6:4. В составе победителей хет-триком отметился Эндрю Манджапане.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Терри, Ритчи) – 25:53' (5x5) 1:1 Манджапане (Ханифин, Ткачук) – 26:46' (5x5) 1:2 Сильверберг – 30:37' (5x5) 1:3 Делорье (Рауни) – 43:05' (5x5) 2:3 Манджапане – 44:46' (5x5) 3:3 Беннетт (Стоун) – 45:05' (5x5) 4:3 Ткачук (Манджапане) – 52:59' (5x5) 5:3 Монахан – 54:03' (5x5) 6:3 Манджапане (Годро) – 59:03' (en) 6:4 Шор (Ларссон, Сильверберг) – 59:56' (5x5)
«Аризона Койотс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. Серия поражений гостей достигла трёх матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Келлер (Кессел) – 04:58' (5x5) 2:0 Гарланд (Дворак, Холл) – 43:53' (5x5) 2:1 Бовиллье (Грин, Пулок) – 46:42' (5x5)
«Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2. Гости уступили в четвёртом матче из последних пяти, а капитан команды Александр Овечкин в пятом матче кряду не набрал очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Холден (Каррье, Носек) – 03:43' (5x5) 2:0 Смит (Маршессо, Штястны) – 17:17' (5x5) 3:0 Пасиоретти (Карлссон) – 34:06' (5x5) 3:1 Оши (Орлов, Врана) – 48:47' (5x5) 3:2 Оши (Врана, Карлсон) – 50:40' (5x4)
«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 ОТ. Гости одержали 11-ю победу кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бураковски (Рантанен, Маккиннон) – 04:49' (5x4) 1:1 Киллорн (Палат, Чирелли) – 24:54' (5x5) 1:2 Гонс – 25:10' (5x5) 1:3 Стэмкос (Пойнт, Шаттенкирк) – 33:43' (5x5) 2:3 Маккиннон (Ландеског, Джонсон) – 38:26' (5x5) 3:3 Ничушкин (Макар, Ландеског) – 52:43' (5x5) 3:4 Кучеров – 63:03' (3x3)
У второго снайпера «Колорадо» Рантанена подозрение на перелом ключицы
Овечкин врезался в Шмитда, тот улетел со льда через борт! Видео силового приёма
Отметка в 700 голов снова осталась непокорённой.
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
08:40
-
08:15
-
08:08
-
08:03
-
07:46
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:07
-
05:05
-
04:42
-
04:24
-
03:10
-
02:43
-
02:22
-
00:07
- 17 февраля 2020
-
23:54
-
23:44
-
23:37
-
23:28
-
23:21
-
23:09
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:26
-
22:08
-
21:55
-
21:43
-
21:29
-
21:17
-
21:01
Партнерский контент