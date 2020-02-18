Результаты матчей в НХЛ за 17 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло пять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Сан-Хосе Шаркс» — «Флорида Пантерз» — 3:5.

«Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» — 6:4. В составе победителей хет-триком отметился Эндрю Манджапане.

«Аризона Койотс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. Серия поражений гостей достигла трёх матчей.

«Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2. Гости уступили в четвёртом матче из последних пяти, а капитан команды Александр Овечкин в пятом матче кряду не набрал очков.

«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 ОТ. Гости одержали 11-ю победу кряду.

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