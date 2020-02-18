Квартальнов: не знаю, какая была критика Воронкова после МЧМ. Мальчишка по делу в составе

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Авангардом» (5:3).



«Хорошая игра. Очень много удалений, особенно в первой половине матча. Меньшинство здорово сыграло, ребята дали нам шанс. Здесь и кроется этот момент: «Авангард» мощно начал, создавал моменты, где-то Билялов здорово играл на последнем рубеже. Но столько меньшинства — это серьёзный момент. Хорошо, что потом забили в большинстве, пришло и наше время. В концовке надо было шесть минут сыграть более солидно. Так получилось — три пропущенных гола, поэтому остался осадок.



После МЧМ на Воронкова посыпалась критика? Не знаю, какая там была критика. То, что молодой мальчишка по делу выходит в составе, — это факт. Он вполне заслуживает этого места», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».