Квартальнов: не знаю, какая была критика Воронкова после МЧМ. Мальчишка по делу в составе

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Авангардом» (5:3).
«Хорошая игра. Очень много удалений, особенно в первой половине матча. Меньшинство здорово сыграло, ребята дали нам шанс. Здесь и кроется этот момент: «Авангард» мощно начал, создавал моменты, где-то Билялов здорово играл на последнем рубеже. Но столько меньшинства — это серьёзный момент. Хорошо, что потом забили в большинстве, пришло и наше время. В концовке надо было шесть минут сыграть более солидно. Так получилось — три пропущенных гола, поэтому остался осадок.
После МЧМ на Воронкова посыпалась критика? Не знаю, какая там была критика. То, что молодой мальчишка по делу выходит в составе, — это факт. Он вполне заслуживает этого места», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».
- 18 февраля 2020
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