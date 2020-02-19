Крикунов: Чайковски всё время бегает вперёд, хочет забить, но только мешается

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о ряде игроков команды.

«Игумнова и Волкова мы изучили ещё в прошлом сезоне, так что не скажу, что они удивили. Больших открытий нет. Могу отметить только защитника Андрея Прибыльского. Мы отдали его в Высшую лигу, он там поиграл — и такая уверенность появилась! Вот и подтащили его в «Динамо».



А ещё по ходу чемпионата взяли Егора Аланова, хотя по нему был разговор ещё весной прошлого года. Он пришёл из детского чемпионата Швеции, хорошо соображает, катается, но физически немного недотягивает. Мы с ним отдельно занимались, а сейчас в общий строй запустили — «на колёса». Немножко поплохело ему. Он уже попадал у нас «под колёса». Его рвало, было очень тяжело. Сейчас нормально.

Чайковски неисправим? Да, сам себя ругает, но не может переключиться. Всё время бегает вперёд, хочет забить, но только мешается. Раньше вообще прибегал и не знал, чего делать в атаке. Я ему говорил: «Не выдумывай — бросай», – цитирует Крикунова VTBRussia.