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Фазель: Тимченко не должен потерять должность в КХЛ из-за гибели строителя

Фазель: Тимченко не должен потерять должность в КХЛ из-за гибели строителя
Хоккей / КХЛ 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что гибель рабочего при обрушении крыши СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге не должна повлечь за собой отставку Геннадия Тимченко с постов председателя совета директоров КХЛ и президента хоккейного клуба СКА.

«Мой ответ по Геннадию Тимченко: он не несёт ответственности за то, что произошло с рабочим в Санкт-Петербурге. Не вижу ни одной причины, по которой он должен покинуть пост председателя совета директоров КХЛ», — приводит слова Фазеля РИА «Новости».

Ранее Sports Illustrated сообщил, что Тимченко может потерять свои посты в КХЛ и СКА из-за гибели рабочего.

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