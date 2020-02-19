Фазель: Тимченко не должен потерять должность в КХЛ из-за гибели строителя

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что гибель рабочего при обрушении крыши СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге не должна повлечь за собой отставку Геннадия Тимченко с постов председателя совета директоров КХЛ и президента хоккейного клуба СКА.



«Мой ответ по Геннадию Тимченко: он не несёт ответственности за то, что произошло с рабочим в Санкт-Петербурге. Не вижу ни одной причины, по которой он должен покинуть пост председателя совета директоров КХЛ», — приводит слова Фазеля РИА «Новости».



Ранее Sports Illustrated сообщил, что Тимченко может потерять свои посты в КХЛ и СКА из-за гибели рабочего.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Самые богатые люди в мировом хоккее. На фоне русских боссы клубов НХЛ нищие Но не все хозяева клубов КХЛ готовы вкладываться в хоккей.