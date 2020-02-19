Фазель: Тимченко не должен потерять должность в КХЛ из-за гибели строителя
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что гибель рабочего при обрушении крыши СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге не должна повлечь за собой отставку Геннадия Тимченко с постов председателя совета директоров КХЛ и президента хоккейного клуба СКА.
«Мой ответ по Геннадию Тимченко: он не несёт ответственности за то, что произошло с рабочим в Санкт-Петербурге. Не вижу ни одной причины, по которой он должен покинуть пост председателя совета директоров КХЛ», — приводит слова Фазеля РИА «Новости».
Ранее Sports Illustrated сообщил, что Тимченко может потерять свои посты в КХЛ и СКА из-за гибели рабочего.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Самые богатые люди в мировом хоккее. На фоне русских боссы клубов НХЛ нищие
Но не все хозяева клубов КХЛ готовы вкладываться в хоккей.
Читайте также
- 19 февраля 2020
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:40
-
18:23
-
17:52
-
17:15
-
16:44
-
16:23
-
15:34
-
15:16
-
15:08
-
14:52
-
14:31
-
14:12
-
13:54
-
13:33
-
13:11
-
12:55
-
12:33
-
12:15
-
11:57
-
11:35
-
11:14
-
10:55
-
10:32
-
10:18
-
09:52
-
09:30
-
09:21
-
09:02
-
08:45
-
08:26
-
08:25
-
08:02
Партнерский контент