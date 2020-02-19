Губерниев — о Задорове: чудак на букву М. Он знает о корпоративной солидарности?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова. Хоккеист назвал «недалёким» футболиста Дмитрия Тарасова в связи с курьёзом, связанным с трансляцией финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ».



«Вот интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалёким, он знает о корпоративной (спортивной) солидарности? Если нет, то думаю — Задоров истинный чудак на букву М. Хоть и играет не тут, а там», — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».



Напомним, все матчи группового этапа и четвертьфинальную игру показывал «Матч ТВ». Но начиная с полуфинала матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал. «Матч ТВ» во время финала включил запись старой игры Россия – Канада, с молодёжного чемпионата мира 2011 года, которая завершилась победой россиян – 5:3. В итоге после матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России. В частности, с победой сборную России поздравил и Тарасов.