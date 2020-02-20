Результаты матчей в НХЛ за 19 февраля 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло шесть матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:6. Гости продлили победную серию на выезде до шести матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил – 01:58' (5x5) 1:1 Кубалик (Кит, Кейн) – 22:29' (5x5) 1:2 Бучневич (Крайдер) – 42:33' (5x5) 1:3 Строум (Деанджело, Зибанеджад) – 44:01' (5x4) 2:3 Кубалик (Каджула, Тэйвз) – 46:05' (5x5) 2:4 Крайдер (Зибанеджад, Стаал) – 48:48' (5x5) 2:5 Панарин – 49:41' (5x5) 3:5 Каджула (Тэйвз, Нюландер) – 51:39' (5x5) 3:6 Зибанеджад (Бучневич, Крайдер) – 53:37' (5x5)
«Эдмонтон Ойлерз» — «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ. Гости одержали четвёртую победу кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 08:28' (5x5) 1:1 Ганье (Бир, Ньюджент-Хопкинс) – 43:42' (5x4) 1:2 Пастрняк (Крейчи, Крюг) – 61:14' (3x3)
«Даллас Старз» — «Аризона Койотс» — 3:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Перри (Хинц, Гурьянов) – 02:19' (5x4) 1:1 Холл (Истерли, Шмальц) – 32:32' (5x4) 2:1 Факса (Перри, Гурьянов) – 36:01' (5x4) 2:2 Фишер (Любушкин, Истерли) – 38:12' (5x5) 3:2 Олексяк (А. Радулов, Хейсканен) – 51:38' (5x5)
«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1. Хозяева прервали трёхматчевую серию поражений, а гости уступили в четвёртом матче кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Донской (Макар, Ничушкин) – 09:07' (5x5) 2:0 Бураковски (Маккиннон, Макар) – 20:45' (5x5) 3:0 Ландеског (Маккиннон, Грейвз) – 47:43' (5x5) 3:1 Нельсон (Барзал, Эберле) – 57:46' (6x5)
«Анахайм Дакс» — «Флорида Пантерз» — 1:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джонс (Хенрик, Дель Зотто) – 16:04' (5x5) 1:1 Барков (Юбердо) – 19:57' (5x5) 1:2 Трочек (Стиллман, Ватрано) – 30:50' (5x5) 1:3 Саарела (Экблад, Уигар) – 34:26' (5x5) 1:4 Уигар (Трочек, Хоффман) – 57:51' (en)
«Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» — 3:4 Б. Победный буллит реализовал Алекс Гальченюк.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фиала (Дамба) – 01:03' (5x5) 1:1 Бигл (Хьюз, Мотт) – 21:31' (5x5) 1:2 Канин (Хант, Цуккарелло) – 33:03' (5x5) 2:2 Миллер (Тоффоли, Хьюз) – 41:28' (5x5) 3:2 Миллер (Стечер, Эдлер) – 44:43' (5x5) 3:3 Гальченюк (Суси, Цуккарелло) – 55:15' (5x5) 3:4 Гальченюк – 65:00' (ПБ)
Панарин: думал, что буду играть за «Чикаго» всю карьеру. Обмен до сих пор меня смущает
Панарин не забыл, как от него отказался «Чикаго»! Забил в девятку броском с колена!
«Рейнджерс» опять выиграли с Шестёркиным в воротах, а Бучневич сделал два гола.
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