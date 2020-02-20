Сакик — о присутствии генменеджера «Монреаля» на матчах «Колорадо»: дочь у него тут учится

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал присутствие генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Марка Бержевена на матчах «лавин». Генменеджер «Канадиенс» посетил два последних матча «Колорадо», что породило многочисленные слухи о готовящемся обмене между клубами.

«Зачем Бержевен приехал в Колорадо? А у него дочь учится в Университете Колорадо», — приводит слова Сакика журналист Райан Кларк.

Как отмечают североамериканские аналитики, одним из главных кандидатов на обмен в составе «Монреаля» является словацкий нападающий Томаш Татар, в услугах которого заинтересован «Колорадо» в случае провала переговоров с «Нью-Йорк Рейнджерс» по обмену американского форварда Криса Крайдера.

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