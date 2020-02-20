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Сакик — о присутствии генменеджера «Монреаля» на матчах «Колорадо»: дочь у него тут учится

Сакик — о присутствии генменеджера «Монреаля» на матчах «Колорадо»: дочь у него тут учится
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал присутствие генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Марка Бержевена на матчах «лавин». Генменеджер «Канадиенс» посетил два последних матча «Колорадо», что породило многочисленные слухи о готовящемся обмене между клубами.

«Зачем Бержевен приехал в Колорадо? А у него дочь учится в Университете Колорадо», — приводит слова Сакика журналист Райан Кларк.

Как отмечают североамериканские аналитики, одним из главных кандидатов на обмен в составе «Монреаля» является словацкий нападающий Томаш Татар, в услугах которого заинтересован «Колорадо» в случае провала переговоров с «Нью-Йорк Рейнджерс» по обмену американского форварда Криса Крайдера.

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