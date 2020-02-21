Овечкин забросил свою 699-ю шайбу в НХЛ в матче с «Монреалем»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). На момент написания новости проходит первый период, хозяева впереди – 1:0.

На восьмой минуте встречи 34-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 699-й заброшенной шайбой в НХЛ, прервав свою безрезультативную серию из пяти матчей. Результативной передачей отметился 32-летний швед Никлас Бекстрём.

Последний раз Овечкин забивал 5 февраля в гостевой игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1), отметившись хет-триком.

Видео 699 гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Овечкина 58 (41+17) очков в 59 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-13». Всего за карьеру он провёл 1152 матча, набрав 1269 (699+570) очков и заработав показатель полезности «+81».

Российский форвард может стать восьмым членом «Клуба 700 голов», куда сейчас входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).



34-летний российский нападающий с 41 шайбой занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.