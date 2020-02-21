Результаты матчей в НХЛ за 20 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло восемь матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 ОТ. Хозяева уступили в пятом матче из последних шести.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:0.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ. Хозяева проиграли седьмой матч кряду, но продолжают занимать первое место в зоне уайлд-кард в Восточной конференции НХЛ.
«Оттава Сенаторз» — «Виннипег Джетс» — 1:5.
«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 1:0. Голкипер хозяев Джордан Биннингтон оформил второй шат-аут кряду.
«Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:3. Прервались 11-матчевая победная серия «молний» и 21-матчевая серия голкипера Андрея Василевского без поражений в основное время.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Флорида Пантерз» — 5:4.
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