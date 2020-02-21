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Результаты матчей в НХЛ за 20 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 20 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло восемь матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 ОТ. Хозяева уступили в пятом матче из последних шести.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Бекстрём) – 07:29' (5x5)   1:1 Уэбер (Дано) – 17:43' (5x5)   2:1 Эллер (Хагелин, Паник) – 37:03' (5x5)   2:2 Галлахер – 38:37' (5x5)   2:3 Шьяро (Татар) – 40:30' (5x5)   3:3 Уилсон (Кузнецов, Бекстрём) – 59:39' (6x5)   3:4 Шьяро (Доми, Питри) – 60:58' (3x3)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Маззин (Холл, Таварес) – 27:45' (5x5)   2:0 Нюландер (Мэттьюс, Таварес) – 30:01' (5x3)   3:0 Капанен (Керфут, Маззин) – 33:04' (5x5)   4:0 Хайман (Марнер, Маззин) – 43:56' (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Хед (Миддлтон, Труэ) – 07:22' (5x5)   1:1 Братт (Заха, Гусев) – 36:15' (5x5)   2:1 Суббэн (Гусев) – 42:56' (5x4)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ. Хозяева проиграли седьмой матч кряду, но продолжают занимать первое место в зоне уайлд-кард в Восточной конференции НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бьёркстранд (Фолиньо, Гавриков) – 00:44' (5x5)   2:0 Фолиньо (Бьёркстранд, Нутиваара) – 09:05' (5x5)   2:1 Конечны (Санхайм, Хейз) – 09:28' (5x5)   3:1 Матто (Дженнер, Нутиваара) – 23:39' (5x5)   3:2 Обе-Кубель (Раффль, Нисканен) – 34:26' (5x5)   3:3 Жиру (Кутюрье, Конечны) – 35:52' (5x4)   3:4 Хейз (Конечны, Майерс) – 63:51' (3x3)

«Оттава Сенаторз» — «Виннипег Джетс» — 1:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Пол – 11:50' (5x5)   1:1 Шайфли (Коннор, Лайне) – 16:35' (5x4)   1:2 Шайфли (Пионк, Лайне) – 17:46' (5x4)   1:3 Коннор (Пионк, Копп) – 24:52' (5x5)   1:4 Элерс (Уилер, Шайфли) – 25:54' (5x5)   1:5 Шайфли (Шоу, Моррисси) – 58:27' (5x4)

«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 1:0. Голкипер хозяев Джордан Биннингтон оформил второй шат-аут кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 О'Райлли (Шенн, Парэйко) – 52:00' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:3. Прервались 11-матчевая победная серия «молний» и 21-матчевая серия голкипера Андрея Василевского без поражений в основное время.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Шаттенкирк (Киллорн, Палат) – 07:02' (5x5)   1:1 Мартинес (Икин, Руа) – 18:05' (5x5)   2:1 Штястны (Смит, Шмидт) – 26:45' (5x5)   2:2 Стэмкос (Хедман, Чирелли) – 35:38' (5x4)   3:2 Стоун (Пасиоретти, Мартинес) – 36:39' (5x5)   4:2 Ривз – 40:10' (5x5)   5:2 Пасиоретти (Стоун, Теодор) – 40:47' (5x4)   5:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 58:00' (6x4)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Флорида Пантерз» — 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Виларди (Макдермид) – 01:26' (5x5)   1:1 Барков (Юбердо) – 07:03' (5x5)   1:2 Барков (Юбердо, Аччари) – 08:43' (5x5)   2:2 Даути (Кемпе, Копитар) – 15:12' (5x4)   2:3 Юбердо (Дадонов, Экблад) – 23:19' (5x4)   3:3 Мур (Даути, Лизотт) – 30:18' (5x5)   4:3 Фрк (Виларди, Рой) – 38:42' (5x5)   4:4 Хоффман (Юбердо, Экблад) – 40:36' (5x4)   5:4 Хаттон (Иафалло, Копитар) – 52:45' (5x5)
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