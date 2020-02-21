Панарин — о возвращении в «Чикаго»: летом мне никто не позвонил, а теперь говорить нечего

Обозреватель чикагского издания Daily Herald Джон Диц поделился подробностями обмена российского нападающего Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс», который состоялся в 2017 году.

«Они были прижаты к потолку зарплат. Я не хотел быть проблемой для клуба, а хотел играть в команде победителей. Дать им пространство под потолком зарплат, чтобы они смогли сохранить игроков или подписать новых парней, потому что это было не обо мне. Я молод и в будущем заработаю кучу денег», — говорил Панарин своему агенту Дэну Мильштейну перед заключением двухлетнего соглашения с «ястребами» на $ 12 млн в декабре 2016 года.

«За свою лояльность Панарин заплатил билетом в один конец в Коламбус, когда его обменяли на Брэндона Саада и голкипера Антона Форсберга. Эта сделка расстроила Патрика Кейна, который быстро подружился с талантливым, приветливым и шутливым Панариным», — утверждает Диц.

«Я не был готов к подобному, и для меня это стало большим сюрпризом. Тогда я почувствовал себя плохо после обмена. Мог ли я вернуться в «Чикаго»? Прошлым летом мне никто не позвонил, а теперь я в Нью-Йорке, и мне больше нечего сказать по этому поводу.

Я люблю Чикаго. Это отличный город. Испытываю приятные эмоции каждый раз, когда сюда возвращаюсь. Спасибо болельщикам за тёплый приём. Наслаждаюсь и ценю это», — рассказал Панарин после последнего матча его «Рейнджерс» с «Чикаго».

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