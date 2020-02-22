«Рейнджерс» повторили клубное достижение 85-летней и 41-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей, одержавших вторую победу кряду.

При этом подопечные Дэвида Куинна продлили победную серию на выезде до семи матчей. «Синерубашечники» выиграли семь гостевых матчей кряду в третий раз в клубной истории. Ранее это произошло в сезоне-1934/1935 (85 лет назад) и сезоне-1978/1979 (41 год назад).

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 из 29 бросков и одержал шестую победу кряду. Российский голкипер стал третьим новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией. Клубный рекорд принадлежит Джиму Генри (семь матчей в сезоне-1941/1942), а Шестёркин разделил второе место со Стивом Уикзом (шесть, сезон-1981/1982).