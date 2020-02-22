Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Рейнджерс» повторили клубное достижение 85-летней и 41-летней давности

«Рейнджерс» повторили клубное достижение 85-летней и 41-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей, одержавших вторую победу кряду.

При этом подопечные Дэвида Куинна продлили победную серию на выезде до семи матчей. «Синерубашечники» выиграли семь гостевых матчей кряду в третий раз в клубной истории. Ранее это произошло в сезоне-1934/1935 (85 лет назад) и сезоне-1978/1979 (41 год назад).

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 из 29 бросков и одержал шестую победу кряду. Российский голкипер стал третьим новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией. Клубный рекорд принадлежит Джиму Генри (семь матчей в сезоне-1941/1942), а Шестёркин разделил второе место со Стивом Уикзом (шесть, сезон-1981/1982).

Панарин повторил достижение Фёдорова, Малкина и Кучерова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020