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Эберле назвал великолепной игру Варламова в матче с «Детройтом»

Эберле назвал великолепной игру Варламова в матче с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле после матча с «Детройт Ред Уингз» (4:1) поделился мнением об игре голкипера Семёна Варламова.

«Варламов был великолепен. Он давал нам шанс в каждом матче в гостях, и сегодняшний не был исключением. На его счету несколько крутых сейвов. Было несколько моментов, когда мы проваливались в своей зоне, но он нас спасал», — приводит слова Эберле российская версия сайта НХЛ.

Варламов сделал 21 сэйв, не дотянув до шатаута всего 155 секунд. Единственную шайбу пропустил в концовке, когда «Детройт» разыграл большинство.

Три гола Эберле, в третий раз в карьере оформившего хет-трик, помогли «Айлендерс» прервать серию из четырёх поражений и набрать важные очки в борьбе за попадание в плей-офф.

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