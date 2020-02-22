Эберле назвал великолепной игру Варламова в матче с «Детройтом»
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле после матча с «Детройт Ред Уингз» (4:1) поделился мнением об игре голкипера Семёна Варламова.
«Варламов был великолепен. Он давал нам шанс в каждом матче в гостях, и сегодняшний не был исключением. На его счету несколько крутых сейвов. Было несколько моментов, когда мы проваливались в своей зоне, но он нас спасал», — приводит слова Эберле российская версия сайта НХЛ.
Варламов сделал 21 сэйв, не дотянув до шатаута всего 155 секунд. Единственную шайбу пропустил в концовке, когда «Детройт» разыграл большинство.
Три гола Эберле, в третий раз в карьере оформившего хет-трик, помогли «Айлендерс» прервать серию из четырёх поражений и набрать важные очки в борьбе за попадание в плей-офф.
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