Вратарь «Нью-Джерси»: я бы расстроился, если бы Ови забил нелепый гол, но тут снимаю шляпу

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд, в ворота которого капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 700-й гол в карьере, оценил бросок россиянина.

«На самом деле это круто, что 700-й гол Ови пропустил именно я. Если бы я пропустил какой-то плохой гол, нелепый, то можно было бы расстроиться из-за этого. Но Овечкин забил так, что тут я просто снимаю шляпу», — приводит слова Блэквуда корреспондент USA Today Эбби Мастрако.

Овечкин вошёл в «Клуб 700 голов», в который также входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Чтобы пройти рубеж от 600 голов до 700 в НХЛ, Овечкину понадобилось только 155 матчей. Настолько быстро это расстояние не проходил ещё никто. Обладателем прежнего достижения был Уэйн Гретцки — 169 матчей, причём канадцу на тот момент было только 29 лет.