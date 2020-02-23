Губернатор готов сделать 42-летнего Эйрса почётным гражданином Северной Каролины

Губернатор Северной Каролины Рой Купер после победы «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) высказался об игре экстренного вратаря Дэвида Эйрса.

«Готов сделать экстренного вратаря и водителя «Замбони» Дэвида Эйрса почётным гражданином Северной Каролины после отважной победы «Харрикейнс». Невероятно», – написал губернатор в «Твиттере».

В ходе матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить игру. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины «замбони» Эйрсу. Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игроки «Каролины» эмоционально встретили в раздевалке голкипера Эйрса после матча с «Лифс»