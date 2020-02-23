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Губернатор готов сделать 42-летнего Эйрса почётным гражданином Северной Каролины

Губернатор готов сделать 42-летнего Эйрса почётным гражданином Северной Каролины
Хоккей / НХЛ 0

Губернатор Северной Каролины Рой Купер после победы «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) высказался об игре экстренного вратаря Дэвида Эйрса.

«Готов сделать экстренного вратаря и водителя «Замбони» Дэвида Эйрса почётным гражданином Северной Каролины после отважной победы «Харрикейнс». Невероятно», – написал губернатор в «Твиттере».

В ходе матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить игру. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины «замбони» Эйрсу. Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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