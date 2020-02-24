Дубль Окпосо принёс «Баффало» победу над «Виннипегом». Куликов – без очков и с «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча проходила в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Дублем в составе «Баффало» отметился американский нападающий Кайл Окпосо. Автором единственной заброшенной шайбы «Виннипега» стал Джек Уилер.

29-летний российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на площадке 22 минуты и 9 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «+1».

«Баффало Сэйбрз», набрав 66 очков в 62 матчах, занимает 12-е место в Восточной конференции. «Виннипег Джетс» (69) – 8-е на Западе.