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Боунесс — о Худобине: многие клубы НХЛ хотят иметь таких вратарей, как у «Далласа»

Боунесс — о Худобине: многие клубы НХЛ хотят иметь таких вратарей, как у «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс после выигранного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1) высоко оценил игру российского голкипера Антона Худобина, отразившего 31 из 32 бросков.

«Худобин провел ещё один надёжный матч. Именно это ты получаешь всегда, когда он в воротах. Он сражается с каждым броском и каждую минуту на льду. Очень многие команды в лиге хотели бы иметь такой дуэт вратарей. Нам очень повезло», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

Российский форвард «Старз» Александр Радулов провёл на льду 12 минут и 53 секунды и отметился одним набранным баллом, отдав голевую передачу на Джо Павелски. Игровое время другого российского нападающего «Далласа» Дениса Гурьянова составило 8 минут. Ему не удалось отметиться результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «0».

31 сейв Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
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