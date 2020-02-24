Ковальчук сфотографировался в джерси «Вашингтона»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала первое фото российского нападающего Ильи Ковальчука в форме клуба. Форвард перешёл к «столичным» в результате обмена из «Монреаль Канадиенс».
Ранее стало известно, что Ковальчук будет выступать в «Вашингтоне» под семнадцатым номером.
Фото доступно на странице «Вашингтон Кэпиталз» в «Инстаграме».
«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.
Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.
- 24 февраля 2020
-
17:47
-
17:41
-
17:19
-
17:01
-
16:51
-
16:38
-
16:19
-
16:16
-
16:07
-
15:50
-
15:30
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:37
-
14:21
-
13:58
-
13:45
-
13:38
-
13:10
-
12:50
-
12:32
-
12:26
-
12:24
-
12:23
-
12:18
-
11:58
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:52
-
10:45
-
10:28
-
10:12
-
10:07