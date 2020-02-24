Ковальчук сфотографировался в джерси «Вашингтона»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала первое фото российского нападающего Ильи Ковальчука в форме клуба. Форвард перешёл к «столичным» в результате обмена из «Монреаль Канадиенс».

Ранее стало известно, что Ковальчук будет выступать в «Вашингтоне» под семнадцатым номером.

Фото доступно на странице «Вашингтон Кэпиталз» в «Инстаграме».



«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.



Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.