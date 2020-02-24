«Оттава» обменяла Пажо в «Айлендерс» на три пика драфта

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» обменял канадского центрального нападающего Жана-Габриеля Пажо в «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщил журналист Брюс Гарриоч на своей странице в «Твиттере».



В обмен на форварда «островитяне» получат три драфт-пика: право выбора в первом и третьем раунде в 2020 году и в третьем – в 2022-м.



На драфте НХЛ — 2011 Пажо был выбран родной «Оттавой» в четвёртом раунде под общим 96-м номером. Начал свою профессиональную карьеру в фарм-клубе «Бингхэмтон Сенаторс», где забил 7 голов и набрал 29 очков в 69 играх сезона-2012/2013. 10 апреля 2013 года был вызван в главную команду и уже 12 апреля забросил дебютную шайбу в ворота Мартина Бродо и «Нью-Джерси Девилз».



В нынешнем сезоне НХЛ Пажо сыграл за «Оттаву» 60 матчей, в которых набрал 40 (24+16) очков.

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