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Симмондс продолжит карьеру в «Баффало»

Симмондс продолжит карьеру в «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Уэйн Симмондс будет выступать за «Баффало Сэйбрз ». Об этом в «Твиттере» сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

В обмен «Сэйбрз» получат право выбора в пятом раунде в 2021 году.

Симмондс выступает за «Дэвилз» с текущего сезона. Он провёл 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ, записав в свой актив 24 (8+16) очка.

Ранее «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ взял верх над «Виннипег Джетс» со счётом 2:1. Дублем в составе «Сэйбрз» отметился американский нападающий Кайл Окпосо. Автором единственной заброшенной шайбы «Виннипега» стал Джек Уилер.

«Баффало Сэйбрз», набрав в 62 матчах 66 очков, занимает 12-е место в Восточной конференции.

Ранее «Тампа» подписала контракт с экс-защитником «Баффало» Заком Богосяном.

Дубль Окпосо принёс «Баффало» победу над «Виннипегом». Куликов – без очков и с «+1»
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