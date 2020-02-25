В «Монреале» подтвердили, что клуб обсуждал продление контракта с Ковальчуком

Генменеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен подтвердил, что до обмена с «Вашингтоном» клуб обговаривал продление соглашения с российским форвардом Ильёй Ковальчуком, сообщил в «Твиттере» журналист Рено Лавуа.
Напомним, «Монреаль» будет платить половину заработной платы Ковальчука, которая составляет $ 700 тыс. В результате обмена канадский клуб получил право выбора в третьем раунде драфта.
«Вашингтон» стал для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.
Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.
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