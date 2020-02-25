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ЦСКА — СКА: опубликованы составы на «армейское» дерби

ЦСКА — СКА: опубликованы составы на «армейское» дерби
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского ЦСКА и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 25 февраля, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Марченко, Мамин — Вей — Григоренко;
Романов — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Киселевич — Робинсон, Толчинский — Шалунов — Окулов;
Науменков, Карнаухов — Светлаков — Калинин, Соркин.

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;
Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Карпов.

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