ЦСКА — СКА: опубликованы составы на «армейское» дерби
Стали известны составы московского ЦСКА и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 25 февраля, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Марченко, Мамин — Вей — Григоренко;
Романов — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Киселевич — Робинсон, Толчинский — Шалунов — Окулов;
Науменков, Карнаухов — Светлаков — Калинин, Соркин.
СКА:
Самонов (Хелльберг);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;
Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Карпов.
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