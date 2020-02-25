ЦСКА — СКА: опубликованы составы на «армейское» дерби

Стали известны составы московского ЦСКА и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 25 февраля, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Марченко, Мамин — Вей — Григоренко;

Романов — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Киселевич — Робинсон, Толчинский — Шалунов — Окулов;

Науменков, Карнаухов — Светлаков — Калинин, Соркин.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;

Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Карпов.